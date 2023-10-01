مورينيو: رفضت أضخم عرض في تاريخ كرة القدم من أجل روما

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، رفضه أكبر عرض في تاريخ كرة القدم، في الميركاتو الصيف الماضي.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فروسينوني: “لقد تلقيت أكبر عرض في تاريخ كرة القدم لمدرب”.

وأضاف:" "قررت الرفض لأنني أخبرت مجلس إدارة روما والمشجعين واللاعبين أنني سأبقى، لقد أعطيتهم كلمتي”.

وعلق فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، على تصريحات مورينيو، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: "كان العرض من الهلال السعودي، صافي 30 مليون يورو لكل موسم".

ويلتقي فريق روما نظيره فروسينوني، اليوم الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.