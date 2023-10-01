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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب مداعبا الأعضاء: وحشتوني.. لكن علينا النظر لجدول الأعمال

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب

داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعضاء المجلس خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وقال جبالي لأعضاء المجلس: “وحشتوني جدا ووحشت بعضكم، ولكن علينا الالتزام للنظر بجدول أعمال الجلسة” .

وجاءت كلمات جبالي للأعضاء بعد أن  لاحظ ارتفاع الأصوات داخل القاعة وذهاب بعض الأعضاء إلى بعضهم البعض".                                                                           

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أولى جلسات دور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 1 من أكتوبر 2023 م.

وسيتم تلاوة وعرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.                

وكذلك تلاوة وعرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني. 

وفي السياق ذاته سيعقد المجلس جلسة ثانية يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 3 من أكتوبر 2023 م وطبقا لجدول أعمال هذه الجلسة سيتم  إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعدها ووفقا للاعراف واللائحة سيتم جلسة أخرى يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ثم إجراء الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان النوعية والتي تشمل الرئيس و الوكيلين وأمين السر ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع الفصل التشريعى الثاني مجلس النواب

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