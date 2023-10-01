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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مجموعة من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة.. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدد من المدارس بنطاق مركزى شبين الكوم وقويسنا  لمتابعة إنتظام بدء العملية التعليمية وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

 رافقه محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

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حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من الفصول الدراسية بالصف الأول الثانوى بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسى " الثانوية القديمة للبنات " ، وهنأ المحافظ الطالبات ببدء العام الدراسي ، وحثهن علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح، كما استفسر عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح و نسب الحضور والغياب.

 ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة على كافة المدارس بنطاق المحافظة للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل منتظم وتذليل العقبات أولا بأول ، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى و إستمرار شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات ونقلها أولا بأول لضمان توافر جميع عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.


كما تفقد المحافظ مدرسة عبد العزيز باشا فهمى الإعدادية بكفر المصيلحة ، واستمع من مدير المدرسة عن عدد الفصول والطلاب وآليات سير العملية التعليمية ، مشدداً على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على كافة المدارس لرصد أية سلبيات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية وعرض تقارير دورية لتذليلها فوراً ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الكتب الدراسية فوراً حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .


وخلال جولته فاجأ محافظ المنوفية مدرسة الشهيد عبد السلام عبد المجيد الإبتدائية بميت أبو شيخة ، حيث تابع انتظام اليوم الدراسي بالمدرسة ، واستفسر عن نسب الحضور والغياب للطلاب وأجرى حواراً معهم للاطمئنان على موقف تسليم الكتب الدراسية ، وكذا إنتظام طاقم هيئة التدريس ونسب العجز بالمدارس ، موجهاً بغرس قيم الولاء والإنتماء لبلدهم والحفاظ عليها وتشجيعهم على حب العلم وتوفير المناخ المناسب للطلاب وخلق جيل متميز وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة  .


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى إنتظام الدراسة بالصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية اليوم الأحد، ومن المقرر بدء الدراسة بكافة المراحل التعليمية إعتباراَ من غداً الإثنين، مشيراً إلى استمرار أداء اللجان المشكلة في  متابعة العملية التعليمية بالمدارس بواقع  3602 مدرسة بنطاق المحافظة  ، وكذا متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية وتفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس .
 

ويتابع  محافظ المنوفية بشكل يومي وعلى مدار الساعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس بنطاق المحافظة ، مع الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وعرض تقارير دورية للوقوف على الحالة العامة وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة للعمل على حلها فوراً .

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
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