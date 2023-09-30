رئيس جامعة المنوفية يؤكد استعداد الكليات لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية علي جاهزية كليات الجامعة لإستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، ، مشيرا إلي أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية .



واضاف رئيس الجامعة أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة و تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية لبدء الدراسة ،موضحا أنه تم إتخاذ كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم وإجراء التعقيم والنظافة الدورية لسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .





كما وجه القاصد بضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لافتا انه تم إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد ، لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.

وشدد على ضروره توفير كل سبل الراحه للطلاب وتلبية احتياجاتهم مع توفير المناخ الأسري لهم وتشجيعهم علي النجاح والتفوق .

وأشار القاصد إلي أنه تم وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لتنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، ،إلي جانب تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

كما أكد رئيس الجامعة علي إعداد العديد من الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعة والطلاب في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبارو مشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة والمبادرات الرئاسية ، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واضاف رئيس الجامعة أنه تم التأكد من استعدادات المدن لإستقبال الطلاب و الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع وحدات المدن الجامعيه من كهرباء ونجارة وسباكة ودهان حجرات المدن المختلفة ،إلي جانب تكليف جميع الأخصائيين والمشرفين في جميع المطاعم بالتواجد الدائم وتجهيز المطاعم استعدادا لبدء الدراسة .

كما أكد القاصد علي جاهزية المستشفيات الجامعية و والإدارة العامة للشئون الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين و استعدادهم لاستقبال أي حالات طارئة او مرضية مع بدء العام الدراسي الجديد