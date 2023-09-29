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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية تعلن إجراءات ترشيد استهلاكات الطاقة الكهربائية والمياه

ارشادات شركة مياه
ارشادات شركة مياه الشرب في المنوفية

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية الاجراءات التى اتخذتها الشركة لترشيد استهلاكات الطاقة الكهربية والمياه لتوفير الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة في إطار توجيهات الدولة الحالية بوضع خطة تنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاكات الطاقة .

وأوضح، أن الإجراءات تضمنت الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية بالديوان العام والمقرات الإدارية، عدم إضاءة أي مبنى تابع للشركة من الخارج إلا لضرورة أو خفض الإضاءة حسب الحاجه ، توحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة ( الليد ) بالإضافة إلى تخفيض نسبة الإضاءة وتخفيض الإنارة على أسوار المحطات وتشغيل أجهزه التكييف في المباني على درجة حراره 25 فأكثر وتكليف رئيس الشؤون الإدارية بكل فرع بالمتابعة .

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وأضاف، أنه تم التنبيه على التأكد من غلق الأبواب للمكاتب والقاعات المكيفة وإجراء صيانة دورية للمحركات وباقي المعدات الكهربية بالمحطات حيث أن المحركات والمعدات التي تعمل بكفاءة أكبر تستهلك وقود اقل ومراجعة القراءات الخاصة بالكهرباء والمياه للمباني الإدارية والمحطات .

وأشار إلى أن فريق التوعية بالشركة يجرى حملات توعوية بجميع الافرع والمحطات التابعة للشركة للتأكد من سلامة الوصلات الداخلية الصحية لكافة المرافق سواء بالمحطات والمباني الإدارية ،عدم السماح باستخدام أسلوب ري الزراعات بخلاف الري بالتنقيط أو الرشاشات الدوارة ، مراجعة تركيب القطع الموفرة لكل المباني والصيانة الدورية لدورات المياه وبالأخص سيفونات الحمامات .

وشدد على ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المواقع التابعة للشركة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل أسوار المحطات مع مراعاه الحفاظ على أمن وسلامة المحطة وكذلك متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة .

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