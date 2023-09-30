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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزنت عليه قريتين .. رحيل طبيب الغلابة في المنوفية

الطبيب الراحل
الطبيب الراحل

شيع العشرات من أهالي قرية جروان بمركز الباجور في محافظة المنوفية، جثمان الطبيب خالد المرغني وسط حالة من الحزن حيث أطلقوا عليه طبيب الغلابة.

الحزن لم يكن في مركز الباجور فقط، بل كان الحزن الأكبر في قرية طنبدي بمركز شبين الكوم لوفاة الطبيب بعد أن قضي بينهم 31 عاما معالجا لهم ولأطفالهم بمبالغ بسيطة.

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وأكد أهالي قرية طنبدي، أن الطبيب الراحل تم تعيينه عام 1992 في الوحدة الصحية بطنبدي وهو ما جعلهم يطلقون عليه طبيب الغلابة، لكنه كان يفضل لقب طبيب العيلة لأنه يشعر أن أهل قرية طنبدي عائلته.

الطبيب الراحل 

وتابع الأهالي، أنه كان يوقع الكشف مقابل 10 جنيهات فقط، وكان يتفق مع الصيدليات المتواجدة بالقرية والقري المجاورة بصرف العلاج اللازم بأسعار مخفضة أو مجانية بوضع علامات مختصرة معروفة للصيدلية حتى لا يتسبب في الإحراج للمرضى.

الطبيب الراحل 

وتابع الأهالي، أن الدكتور خالد المرغني بمرض السرطان مرتين، وهو ما أدى إلى شلل في الأحبال الصوتية وأثرت بشكل كبير على صوته ولم يكن يستطيع التحدث كثيرا وبفضل دعوات الأهالي المستمرة له تم شفائه منه وتفاجأ عند خضوعه للعلاج من مرض السرطان توافد الأهالي من قرية طنبدي والأهالي المجاورة لزيارته والدعوات بالشفاء له، ووقفوا صفوفا أسفل المنزل تعبيرا عن تقديرهم له، ثم عاد ليستكمل مهمته وعاد لعيادته ولكنه مرض مرة أخرى إلى أن 
توفاه الله. 

شبين الكوم طبيب الغلابة قرية طنبدى محافظة المنوفية مرض السرطان مركز الباجور مركز شبين الكوم

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