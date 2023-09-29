أرقام بديلة | عطل مفاجئ يوقف الخط الساخن لـ مياه المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن توقف الخدمة بالخط الساخن 125 نظرا لحدوث عطل مفاجئ ، مما تسبب فى انقطاع الخدمة.

وناشدت الشركة المواطنين في حالة وجود أي شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الاتصال على ارقام الخط الساخن الإدارات.

واعلنت الشركة خطوط الخط الساخن، وهي 01220906668 - 01220903337، فرع شبين الكوم ت/ 0482319939، ت/ 01226094906، فرع الشهداء ت/ 0482753231، ت/ 01220901177، فرع اشمون ت/ 0483442155

ت/01229943218، فرع تلا ت/ 0483563858، ت/ 01220994415، فرع مركز السادات. ت/ 0482640061

ت/ 01226055529، فرع قويسنا ت/ 0482781288، ت/ 01285556783، فرع بركة السبع ت/ 0482994918

ت/01220922213، فرع منوف ت/0483661409، ت/01226005669، فرع الباجور ت/0483884673، ت/ 01220900277، فرع سرس الليان ت/ 0483353993، ت/ 01226088662

كما أعلنت الشركة عن رقم لتلقى الشكاوى عن طريق الواتساب على رقم 01220906668 وذلك لحين إصلاح العطل.