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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجت من الإغلاق.. هل بات مصير دعم واشنطن لأوكرانيا في مهب الريح؟

أمريكا و أوكرانيا
أمريكا و أوكرانيا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 

أدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.
لكن هل تنجو أوكرانيا من متطرفي أمريكا الذين أوقفوا مؤقتا تمويل حربها مع روسيا؟

 

يسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.

 

ويخصص مشروع القانون قصير الأجل المكون من 71 صفحة، والذي صاغه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، أموال الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه لا يتضمن مساعدات مالية جديدة لحرب أوكرانيا المستمرة مع روسيا.

 

منذ بداية الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا، أطلقت الولايات المتحدة العنان لصندوق حرب بقيمة تزيد على 43 مليار دولار في هيئة مساعدات أمنية لكييف.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.


وأضاف بايدن أنه يتوقع أن يساعد رئيس مجلس النواب الجمهوري في دفع المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم استبعادها من مشروع القانون المؤقت.

وقال بايدن: ”لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.


و ذكر مراقبون أن التمويل الأمريكي لأوكرانيا سيتراجع مؤقتا حيث ستبدأ مناقشات بين الحزبين لاستمرار الدعم لأوكرانيا.


لكن حتى مع استمرار تأكيد أمريكا وفي أعلى سلطة ممثلة بالإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن، فقد يتراجع الدعم لأوكرانيا عما سبق وسط ضغوط كبيرة ممن لايرون وجاهة في استمرار الحرب الأوكرانية مت قبل أمريكا بمثل ما كان عليه الأمر من دعم سخي.

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