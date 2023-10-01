المدعي العام التركي يعلن فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على أنقرة

أعلن المدعي العام التركي فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على أنقرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت الداخلية التركية بأن الانفجارين اللذين وقعا في أنقرة، نتجا عن عملية إرهابية.

وصرحت وزارة الداخلية التركية، بأنّ إرهابيين اثنين حاولا الاعتداء بقنابل على مقر الوزارة، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأفادت الداخلية التركية بأن الانفجارين اللذين وقعا في أنقرة، نتجا عن عملية إرهابية ونفذهما انتحاريين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وشرحت الداخلية أن أحد الإرهابيين فجر نفسه بسيارة وتم تحييد الآخر.