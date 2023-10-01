جبالي يرسل برقية للرئيس: المجلس يؤكد دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني

أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي ، قائلا إن مجلس النواب وهو يبدأ دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إلى سيادتكم بخالص التقدير والعرفان على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن.

و أكد رئيس مجلس النواب فى بيان صحفى له على دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها أمن المواطن واستقرار الوطن.

و ثمن جهود الرئيس المتواصلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد ثقته في أن الدولة المصرية -بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة.

كما أشاد بجهود الرئيس وتحركاته على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا.

واختتم: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".