جبالي يدعو النواب لتسجيل رغباتهم في عضوية اللجان ويرفض رفع الحصانة عن نائبين

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدعوة للأعضاء بتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق وذلك فى ضوء قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

كما تنص المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وفى سياق أخر رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن نائبين لم يتم تسميتهما بالاسم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبين لرفع الحصانة عن نائبين خلال العطلة البرلمانية .لافتا إلي أنه تم إحالة الطلبين حال وردهما الي هيئة مكتب المجلس للنظر والدراسة ،وتم إعداد هيئة المكتب تقريرا بشانهم أوصي من خلاله برفض رفع الحصانة عن النائبين وعرض جبالي الأمر علي المجلس حيث أيد قرار هيئة المكتب ورفض رفع الحصانة عن النائبين