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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: «حكاية وطن» يؤكد أن السيسي الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة

محمد صلاح البدري
محمد صلاح البدري ،عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب محمد صلاح البدري ،عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ما شهدته جلسات انطلاق اليوم الأول لمؤتمر "حكاية وطن"، أكدت ما وصلت إليه الدولة المصرية من نجاحات على كل المستويات وفى كل مؤسسات الدولة.

وأضاف " البدري" فى تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، جاءت كاشفة وموضحة لحجم التحديات والأزمات التي واجهتها القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على أن الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه واكتمال هذه التجربة التنموية التي لم تشهدها مصر منذ عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ما شهدته مصر من انجازات فى المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور التي تعزز من جذب فرص الاستثمار،ب بالإضافة إلي المبادرات الرئاسية المختلفة فى الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلا عن مشروع القرن حياة كريمة التي تسهم فى تحسين حياة ٦٠ مليون مواطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية المرحلة المقبلة والتي تشهد انتخابات رئاسة الجمهورية2024، مشددا على ضرورة نزول جميع المواطنين والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستور الهام.

مؤتمر حكاية وطن الدولة المصرية الرئيس السيسي انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ حياة كريمة

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