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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: كلمة السيسي في حكاية وطن حملت رسائل هامة

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر

أشاد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، بمؤتمر " حكاية وطن"  الذي عقد أمس  في أحد الفنادق الشهيرة  بالعاصمة الإدارية ويستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأكد" الباز" فى بيان له اليوم،، بأن مؤتمر " حكاية وطن" كشف عن الانجازات التي نفذت على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن الإحصائيات والأرقام التي جاءت في المؤتمر تثبت حجم الأعمال التي نفذت لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن مؤتمر " حكاية وطن" يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين وبالأخص خاصة الشباب، فضلا عن توضيح جهود الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مؤتمر حكاية وطن يساعد على وتوفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن  كلمة الرئيس السيسي جائت قوية وحملت رسائل عديدة وهامة ، ومن بينها أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

العاصمة الادارية مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي الوزراء الشخصيات العامة

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