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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يشهد مهرجان الزيتون ويتفقد مزرعة الشباب ومعصرة بالعريش

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب واللواء محمدعبد الفضيل

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد ، المهرجان الأول للزيتون في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والمقام بمزرعة الزيتون خلال الفترة من ١ حتى ٦ أكتوبر الجارى، بمناسبة الاحتفالات بذكري انتصارات السادس من أكتوبر.


وقبيل متابعة منتجات الزيتون بالمهرجان ، قاد وزير الشباب والرياضة ماراثونا رياضيا بمشاركة عدد من النشء والشباب من أبناء شمال سيناء ، وذلك ضمن زيارته الميدانية للمحافظة والتى بدأت منذ صباح أمس السبت.


وأشاد الوزير بمنتجات المشاركين بالمهرجان والخاصة بزيتون سيناء وتنوعها وحرصهم على المشاركة فى المهرجان الذى يعد فرصة هامة للترويج والتسويق لمنتجات الزيتون التى يتميز بها أهالى سيناء.


وعقب ذلك، توجه الدكتور أشرف صبحى إلى مزرعة الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وكذا تفقد معصرة الزيتون بالمزرعة، والتى تستقبل محصول الزيتون من المواطنين تمهيدًا لبدء عملية العصر، وذلك مقابل أجر تنافسي مقارنةً بأسعار المعاصر الخاصة.


وتضم معصرة الزيتون خط انتاج بطاقة 5 طن في الساعة، تنتج سنويًا نحو 850 طن من زيت الزيتون.


وأشاد وزير الشباب والرياضة بمزرعة الشباب ومعصرة الزيتون التابعة للوزارة بالعريش، والتى تقدم الخدمات الخاصة للمواطنين بأسعار مناسبة ، مثنياً على دور المحافظة فى تقديم كل التسهيلات وازالة العقبات لتشغيل المعصرة بكامل طاقتها.

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