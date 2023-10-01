حرب عالمية ثالثة.. روسيا تتوعد باستهداف قوات التدريب البريطانية في أوكرانيا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف من أن روسيا ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافًا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج النزاع في أوكرانيا.

وحسب "روسيا اليوم"، قال مدفيديف في تعليقه على دعوة رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أجنيس تزويد كييف بصواريخ "Тaurus": "يقولون إن هذا يتفق مع القانون الدولي. حسنا، في هذه الحالة ستكون الهجمات على المصانع الألمانية التي تصنع فيها هذه الصواريخ متوافقة تماما مع القانون الدولي أيضا".

وعن اقتراح وزير الدفاع البريطاني جرانت شيبس نقل تدريب العسكريين الأوكرانيين إلى الأراضي الأوكرانية، أضاف مدفيديف: "يعني ذلك جعل مدربيهم هدفا مشروعا لقواتنا، مع فهم أنه سيتم القضاء عليهم بلا أي رحمة، وليس كمرتزقة بل بصفتهم خبراء بريطانيين تابعين لحلف "الناتو".

وأضاف "عدد كبار البلهاء في دول حلف شمال الأطلسي آخذ في الازدياد. وقرر أحد الأغبياء الجدد وزير الدفاع البريطاني - نقل دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لتجهيز الجنود الأوكرانيين إلى أراضي أوكرانيا نفسها".

وختم بالقول: "ومع ذلك، فإن هؤلاء البلهاء يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة".