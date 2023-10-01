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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بلدي أمانة.. قومي المرأة بالمنيا يواصل طرق الأبواب لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل

حملات طرق الأبواب
حملات طرق الأبواب

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، للوصول إلى مختلف فئات المجتمع من السيدات والرجال والأطفال فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا لشرح دور المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في تحقيق التنمية المنشودة من أجل تحسين جودة الحياة، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن المجلس نفذ 2500 زيارة في 9 قرى بـ 3 مراكز (مغاغة – أبوقرقاص – ملوى).

واستهدفت الحملة 9500 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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