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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة شيرين عليش تزكى ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

قامت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتوقيع على نموذج تزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتولى فترة جديدة، وذلك خلال حضورها بمقر مجلس النواب.

وأكدت “عليش”، في بيان لها اليوم،  الأحد، أن دعم الرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة، لم يأتِ من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليا وخارجيا، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وجميع المجالات، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلي الجمهورية الجديدة.

وشددت على أن الرئيس هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات.

وقالت عضو مجلس النواب إن القيادة السياسية استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والأفريقية وتُعيد بناء مؤسسات الدولة التى كانت وصلت لمرحلة اللا دولة، بالإضافة إلى حدوث تنمية شاملة حقيقية شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية والتى لم نشهدها على مدار عصور بالكامل من المشروعات القومية بجميع محافظات مصر دون استثناء، حيث إنه عبر بمصر إلى بر الأمان واستطاع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ولفتت النائبة إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية، ومصر تشهد تطوراً هائلاً في قطاعات الصناعة، والزراعة، والصحة، والتعليم، وغيرها، فضلاً عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري.

وأكدت أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

وكان البهو الفرعوني بالمجلس شهد توافد عدد كبير من النواب، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مرشح.

النائبة شيرين عليش السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب النواب

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