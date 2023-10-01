عضو كنيست إسرائيلي: نحن في خضم حرب دينية.. وزعيم المعارضة يرد

رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، صباح اليوم الأحد، على كلمات عضو الكنيست البارز في حزب يهدوت هتوراة، موشيه جافني، الذي قال الليلة الماضية، في ظل أحداث يوم الغفران الأخيرة، إن "إسرائيل في خضم حرب دينية".

ونشر لابيد على حسابه "إكس": "نحن ليس في حرب دينية، لأن لدينا نفس الدين، نحن يهود، كلنا". ووفقا له "الإيمان له أنواع وأشكال وطرق، ولسنا بحاجة إلى أي توجيهات حول كيف نكون يهودًا".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "الكتاب المقدس هو ملكنا. التاريخ اليهودي هو تاريخنا. لا توجد حرب دينية في إسرائيل ولا يجب أن تكون هناك، لأن هذا هو الحلم الكبير لمعادي السامية. هناك صراع هنا من أجل صورة دولة إسرائيل، من أجل قيمها، من أجل ديمقراطيتها".

وتابع: "هناك حكومة هنا، وتعرفون أيضا أنها تعمل ضد المصالح الأكثر حيوية للأمن القومي والاقتصاد والمجتمع".

وكرر مرة أخرى "لا توجد حرب دينية بيننا، أيها الحاخام جافني، لأنه إذا كانت هناك حرب، فسوف تقودنا إلى المكان الذي قادتنا إليه كل الحروب الدينية السابقة - المنفى. لدينا مسئولية مشتركة لمنع ذلك، أيها الحاخام جافني، وليس لتأجيج النيران. نحن يهود. كلنا".