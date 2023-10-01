شاهد.. اللقطات الأولى للهجوم على مقر الأمن العام في أنقرة

عرض مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى للهجوم الإرهابي، الذي استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة.

وأظهر مقطع فيديو المتداول لحظة نزول الانتحاري من سيارة وتفجير نفسه وهروب بعض الأشخاص الذين كانوا يسيرون على مسافة بعيدة .

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن هجوما إرهابيا وقع صباح اليوم، الأحد، كان يستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

https://x.com/AlArabiya_Brk/status/1708427724937695384?s=20