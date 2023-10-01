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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية التركي: الهجوم الإرهابي فاشل وإعلان التفاصيل عقب التحقيقات

صدى البلد

قال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الأحد، “سنعلن تفاصيل الهجوم الفاشل في أنقرة عقب انتهاء التحقيقات”.

 

ووصف وزير الداخية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له أنقرة، أنه فاشل.

 

وشدد على أن أنقرة ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية سواء داخل تركيا أو خارجها.

 

وكانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

 

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض جميع أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

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