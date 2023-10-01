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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب 1200 فتاة

مبادرة عاملة شغل
مبادرة "عاملة شغل" لتدريب 1200 فتاة

 أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، مبادرة "عاملة شغل" لتدريب 1200 فتاة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي ومؤسسة "إنجاز مصر"، وبرعاية شركة بيبسيكو وكبرى الشركات في السوق المصري.

وتستهدف المبادرة الفتيات حديثات التخرج من العامين الدراسيين الماضيين ، وكذلك طالبات الفرقة الرابعة ، بشرط الحصول علي البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية "تجارة - هندسة - علوم الكمبيوتر" ، وتضمنت تنفيذ لقاء تعريفي بمبادرة "عاملة شغل" بمعهد سموحة للهندسة والتكنولوجيا لتدريب وتوظيف الفتيات بكبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية.


كما شهد اللقاء حضور العديد من الفتيات من الأكاديميات والمعاهد العليا الأخرى بغرض نشر المبادرة علي نطاق أوسع .

يذكر أن المبادرة تستهدف الفتيات من محافظات" القاهرة، الجيزة، طنطا ، الإسكندرية، المنيا"، وسوف تجري العديد من الندوات بكليات الهندسة من جامعات" القاهرة- جامعة حلوان- جامعة الإسكندرية".

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