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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما الفائدة؟ كلوب يواصل هجومه على التحكيم الإنجليزي رغم الاعتذار

يورجن كلوب
يورجن كلوب

واصل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هجومه على طاقم تحكيم مباراة الريدز، ضد توتنهام أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز السبيرز 2-1.

وألغى حكم اللقاء هدفا صحيحا لصالح ليفربول أحرزه لويس دياز، بداعى التسلل، وأصدرت لجنة الحكام الإنجليزية بيانا رسميا اعتذرت فيه للريدز وأقرت بصحة الهدف.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي ردا على بيان لجنة الحكام: “ما الفائدة! قد واجهنا هذا الموقف في مباراة مانشستر يونايتد، هل حصل ولفرهامبتون على نقاط مقابل ذلك؟ لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذا فهو لا يساعد”.

وأضاف: “لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، لكن أعتقد أننا جميعا اعتقدنا أنه عندما تم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل، هل الأشخاص في تقنية VAR يتعرضون لضغوط كبيرة؟  في لقطة الهدف تم اتخاذ القرار بسرعة كبيرة، لقد غير زخم المباراة”.

وتابع: “لقد سجلنا هذا الهدف الرائع، ومثل هذه الأهداف هي الوسيلة التي يمكنك أن تهزم بها خصومك، ذلك، كان الأمر صعبًا للغاية، لكن اللاعبين تعاملوا معه بشكل جيد للغاية”.

وواصل: “ما قتل المباراة كان البطاقة الحمراء الثانية التي حصل عليها جوتا، والعديد من القرارات الأخرى، الكرة التي استعادها محمد صلاح من الجانب الآخر، لن أفهم أبدًا كيف يمكنك أن ترى خطأ في ذلك، هذه هي كرة القدم، والضغط العالي قام به بشكل رائع، أعلم أن الأمر صعب حقا على الحكام في كثير من اللحظات”.

واستطرد: “أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يلوم الحكم على هدف التسلل، وهذا ليس خطأه على الإطلاق، ولكن بالنسبة للكثير من الأشياء الأخرى فهو ليس خارج المسئولية”.

واختتم: “لم نحصل على نقطة، أعتقد أن هذا ما كنا نستحقه، لم أفهم ذلك ولكني استفدت الكثير من تلك المباراة وسأساعد اللاعبين على الشعور بذلك أيضا والمضي قدما من هنا”.

 

كلوب توتنهام ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب

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