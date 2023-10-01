أحمد حسن يعلن عن مفاجأة بشأن إصابة فتوح .. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن إصابة فتوح بكدمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وكتب أحمد حسن: "الفحوصات الأولية تثبت إصابة فتوح بكدمة واللاعب سيخضع لفحوصات جديدة لحسم موقفه".

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لشد خفيف عقب مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفيدرالية.

وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "فتوح أحد أهم اللاعبين وقدم مستوى رائعا رغم عودته إصابة".

وأضاف أحمد مجدي: "فتوح كان لديه إصابة في الحوض، وشارك في 4 تدريبات فقط قبل المباراة ومن الطبيعي أن يتعرض إلى شد عقب المباراة، ولكن الأمر على ما يرام وسيكون جاهزً للمباريات".

واختتم: "نطالب الاتحاد الأفريقي بوجود تقنية الفيديو خلال الأدوار الإقصائية، خاصةً أنه كان من الوارد أن نخرج اليوم بسبب بعض قرارات الحكم.