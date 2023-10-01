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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية إخبارية حيث أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، حالة من القلق والرعب بعد توقعاته الجديدة، خاصة بعد صدق تنبؤاته فيما يتعلق بزلزال المغرب ومن قبله زلزال تركيا وسوريا.

الأمر الذي جعل تنبؤات العالم الهولندي واحدة من أكثر ما يتم متابعته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وسط حالة من الترقب الكبيرة في العالم حول حركة الزلازل خلال الفترة المقبلة.

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وحذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من كارثة جديدة ستضرب ثلاث دول بحسب تنبؤاته، في واحدة من الكوارث التي أحدثت حالة من القلق الواضحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط ترقب من الجميع، حول تصريحات رسمية لتؤكد أو تنفي تنبؤات العالم الهولندي خلال الفترة المقبلة.

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا عن تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، حيث جاء في التقرير أن العالم الهولندي تنبأ بزلزال جديد أشد خطورة، موضحا أن الفترة المقبلة قد تشهد حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى تسونامي قوية، في تحذير عاجل جديد من العالم الهولندي إلى العالم.

وأضاف التقرير، أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يرى أن الزلزال الجديد الأشد خطورة سيكون في الفترة من 15 سبتمبر إلى 17 سبتمبر تقريبًا، مشيرًا إلى أن الفترة من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر حيث من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى الدرجات من 6 لـ 7 درجات خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير، إلى أن هوغربيتس حذر تحديدًا الدول المتواجدة بالقرب من السواحل، مثل البرتغال، وإسبانيا والمغرب، وكل من يكمن على الساحل، لأنه قد يكون هناك نشاط زلزالي كبير قد يؤدي إلى كارثة.

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