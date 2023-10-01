حزب الاتحاد يدعو للاحتشاد بالميادين غدا لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات

دعا رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في انتخابات الرئاسة 2023/2024.

ودعا حزب الاتحاد، أعضاءه وجموع الشعب المصري للاحتشاد غدا الإثنين، الساعة الخامسة عصرا، بكافة الميادين، لدعوة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2023/2024.

وتأتي دعوة الحزب للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية؛ استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعة وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

كما تأتي الدعوة انطلاقًا من المشروعات والمبادرات العملاقة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 بكافة محاورها، على رأسها التعليم والصحة والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

وأكد الحزب أنه للحفاظ على إنجازات عشر سنوات تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقا من مسؤولية الحزب الوطنية، فقد جاءت دعوة الرئيس السيسي في الترشح لانتخابات الرئاسة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة.