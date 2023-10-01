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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تجارة القاهرة يكشف عدد الطلاب المقبولين ببرنامج جورجيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

انطلقت الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2023-2024 ، بكليات جامعة القاهرة المختلفة كما تم انتظام المحاضرات منذ الساعات الأولى من اليوم الأول ، كما تم إقامة عدد من حفلات الاستقبال للطلاب قبل بدء اليوم الدراسى .

ومن جانبه، أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن عدد الطلاب المقبولين خلال العام الدراسى الجديد 2023-2024 .

وقال الدكتور جمال شحاته خلال تصريح لصدى البلد ، أن هذا العام أكثر عاما اقبالا على برنامج جورجيا ولكن تم قبول 560 طالب و لكن عدد الطلاب المتقدمين للبرنامج 1200طالب أى تم رفض نصف العدد .

و أضاف “ شحاته” ، أن عدد الطلاب المقبولين لبرنامج الانجليزى ، أكثر من 2200 طالب منقسمين إلى 1400 طالب بفرع زايد و 1800 بجامعة القاهرة . 

جامعة القاهرة 

على الجانب، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسي 2023 / 2024، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة للطالب فى المدن الجامعية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين في العام الجامعى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب، وإنما هى بمثابة الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

كليات جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدكتور جمال شحاته كلية التجارة بجامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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