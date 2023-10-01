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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: علاقة الرئيس السيسي مع المصريين قائمة على الصراحة والواقعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بمؤتمر حكاية وطن، معتبراً أنه توثيق تاريخي لرحلة إنجاز الجمهورية الجديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2014.

وأكد "الجارحي"، في تصريحات له اليوم، أن جلسات المؤتمر تقدم عرضا شاملا بالمعلومات والمؤشرات والحقائق لما شهدته مصر على مدار  السنوات الأخيرة من إنجازات ومشروعات متنوعة فى ظل الكثير من التحديات الوطنية والأزمات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى مؤتمر حكاية وطن يؤكد إننا ماضون على الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة، مطالباً الجميع من مسؤولين ومواطنين باستمرار الدعم للقيادة السياسية لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتحقيق الحلم الوطني وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

وكشف النائب محمد الجارحى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومداخلاته بالمؤتمر جاءت فى إطار حرص الرئيس الدائم على تفعيل مشاركة المواطن المصري فى الشأن العام، وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب، كما عكست طبيعة العلاقة بين الرئيس والمصريين والقائمة منذ البداية على الصراحة والمكاشفة والواقعية لمواجهة كافة المشكلات مهما كانت التضحيات، وليس مجرد إطلاق شعارات ووعود أو حلول تسكينية، موضحاً أن مؤتمر حكاية وطن قدم دليلاً واضحاً على ما تم من جهود وما تحقق من إنجازات.

محمد الجارحي النائب محمد الجارحي حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن النواب

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