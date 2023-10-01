نهضة مصر تعيد إصدار"مذكرات المشير الجمسي" رحلة مثيرة من حياة قائد عسكري

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إعادة إصدار طبعة جديدة من كتاب يوميات مقاتل في حرب 1973 "مذكرات المشير الجمسي"، الذي يعد مصدرًا قيمًا للحقائق والتجارب العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، يكشف هذا الكتاب السيرة الذاتية للمشير محمد عبد الغنى الجمسي، واحدًا من القادة العسكريين البارزين الذين شاركوا في حروب أكتوبر.



تحكي مذكرات المشير الجمسي قصة حياته ومسيرته المهنية كرئيس للأركان في الجيش المصري عام 1971.

وبدقة وتفصيل، يروي الكتاب تجربته خلال حرب أكتوبر 1973، حيث شارك فيها بنفسه وشهد جميع التفاصيل والأحداث التي شكلت نقطة تحول في تاريخ المنطقة.



تضمنت المذكرات فترة ما قبل الحرب منذ يونيو 1967 وما تلاها، وتركز على استعدادات حرب أكتوبر وعملية إعادة بناء القوات المسلحة ومرحلة الدفاع والصمود، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من حرب يونيو 1967 وأهمية تلك الدروس في وضع الاستراتيجية المصرية لحرب أكتوبر 1973.

من خلال مذكراته، يستعرض المشير الجمسي التحديات والعقبات التي واجهها المصريون على جميع المستويات العسكرية والسياسية والحياتية خلال تلك الفترة. ويتناول الكتاب بشفافية الإيجابيات والسلبيات التي شهدتها الدولة، بالإضافة إلى تأثير الصراع العربي الإسرائيلي على القرارات السياسية والساحة الدولية، بما في ذلك التدخلات الروسية والأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.



بعد أن حصلت دار نهضة مصر للنشر على حقوق النشر لهذه الطبعة الجديدة من "مذكرات المشير الجمسي"، يتوقع أن تلقى استقبالًا حارًا من قراء المؤرخين والمهتمين بالتاريخ العسكري والشرق الأوسط، إذ تعتبر مصدرًا قيمًا لفهم الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة، وقد تساهم في إثراء المعرفة وتسليط الضوء على الدور الذي لعبه القادة العسكريون في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المنطقة.