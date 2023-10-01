رحل فجأة.. كلمات موجعة لوالدة أحمد سامي العدل بعد وفاته

نشرت الكاتبة ماجدة نور الدين، صورة ابنها أحمد سامي العدل، الذي وافته المنية صباح أمس السبت 30 سبتمبر، فجأة في عز شبابه.

وعلقت والدة أحمد سامي العدل، على صورة ابنها الراحل قائلة: «مع السلامه ياحبيب قلب أمك .. مع السلامه ياضنايا .. مع السلامه يا أحمد .. مع السلامه يابني ياقلبي ياعمري .. وآه عل الوجع آه ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي .. يابني يابن عمري يا أحمد مع السلامه».

منشور والدة أحمد سامي العدل

وفاة أحمد سامي العدل

توفي اليوم السبت 30 سبتمبر، أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور لها عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له».

وأضافت رشا سامي العدل: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و اجعل قبره روضة من رياض الجنة».

سامى العدل

ويُعد سامى العدل واحدا من صانعي النجوم وتقديمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر للسينما، وقدم أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى السلاح صاحى"، والفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب.

إمبراطور الوسط الفنى

سامى العدل كان أبا روحيا للكثير من الأجيال، ولقب بـ “إمبراطور الوسط الفنى”، وكان ينظم جلسة صلح شهرية للمتخاصمين، وكان آخر وصاياه لصناع السينما فى مصر أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون، ولا بد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا لا يقبل على سلعة سيئة.