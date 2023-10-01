موبايل جديد من Tecno ينافس أفخم هواتف سامسونج

أطلقت شركة تكنو Tecno هاتفها القابل للطي للمرة الأولى في الهند في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تهدف الشركة إلى جعل الهواتف القابلة للطي أكثر إمكانية للجمهور بفضل سعرها المعقول و في الواقع، إنها واحدة من أرخص الهواتف المطوية التي يمكنك الحصول عليها الآن.

يأتي Tecno Phantom V Flip بشاشة LTPO AMOLED ومعالج شركة ميدياتيك Dimensity 8050 5G. وأكدت الشركة أن الهاتف سيتم طرحه للبيع في الهند اليوم التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

وسيكون متاحًا في كلا اللونين، الأسود الأيقوني والفجر الغامض، بسعر خاص قدره 49,999 روبية هندية (598 دولارًا).

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مواصفات هاتف Tecno Phantom V Flip

فيما يتعلق بالمواصفات، يأتي Tecno Phantom V Flip بشاشة غطاء بحجم 1.32 بوصة ودقة عرض 466 × 466 بكسل وشاشة AMOLED. في الداخل، يتميز الهاتف بشاشة AMOLED قابلة للانحناء بحجم 6.9 بوصة ودقة عرض FHD+ (1080 × 2460 بكسل) مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9، وسطوع قصوى يصل إلى 1000 نت، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

يعمل Tecno Phantom V Flip 5G بمعالج MediaTek Dimensity 8050 5G، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. وهذا ليس معالجًا جديدًا. فأعادت تسمية معظم رقائقها يعتبر Dimensity 8050 في الأساس إعادة تسمية لـ Dimensity 1300 SoC، والذي يتم تصنيعه باستخدام تكنولوجيا TSMC's N6 (6 نانومتر).

علاوة على ذلك، يحصل الهاتف Tecno Phantom V Flip القابل للطي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. ويتم تشغيله بواسطة بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 وات، ويقال إنه يمكنه شحن 33٪ من البطارية في مدة 10 دقائق فقط.