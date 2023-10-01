عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد من Tecno ينافس أفخم هواتف سامسونج

موبايل جديد من Tecno
موبايل جديد من Tecno ينافس أفخم هواتف سامسونج

أطلقت شركة تكنو Tecno هاتفها القابل للطي للمرة الأولى في الهند في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تهدف الشركة إلى جعل الهواتف القابلة للطي أكثر إمكانية للجمهور بفضل سعرها المعقول و في الواقع، إنها واحدة من أرخص الهواتف المطوية التي يمكنك الحصول عليها الآن.

يأتي Tecno Phantom V Flip بشاشة LTPO AMOLED ومعالج شركة ميدياتيك Dimensity 8050 5G. وأكدت الشركة أن الهاتف سيتم طرحه للبيع في الهند اليوم التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

وسيكون متاحًا في كلا اللونين، الأسود الأيقوني والفجر الغامض، بسعر خاص قدره 49,999 روبية هندية (598 دولارًا).

موبايل جديد من Tecno ينافس أفخم هواتف سامسونج

مواصفات هاتف Tecno Phantom V Flip

 

فيما يتعلق بالمواصفات، يأتي Tecno Phantom V Flip بشاشة غطاء بحجم 1.32 بوصة ودقة عرض 466 × 466 بكسل وشاشة AMOLED. في الداخل، يتميز الهاتف بشاشة AMOLED قابلة للانحناء بحجم 6.9 بوصة ودقة عرض FHD+ (1080 × 2460 بكسل) مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9، وسطوع قصوى يصل إلى 1000 نت، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

يعمل Tecno Phantom V Flip 5G بمعالج MediaTek Dimensity 8050 5G، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. وهذا ليس معالجًا جديدًا. فأعادت تسمية معظم رقائقها يعتبر Dimensity 8050 في الأساس إعادة تسمية لـ Dimensity 1300 SoC، والذي يتم تصنيعه باستخدام تكنولوجيا TSMC's N6 (6 نانومتر).

علاوة على ذلك، يحصل الهاتف Tecno Phantom V Flip القابل للطي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. ويتم تشغيله بواسطة بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 وات، ويقال إنه يمكنه شحن 33٪ من البطارية في مدة 10 دقائق فقط.

TECNO Tecno Phantom V Flip تكنو Dimensity Flip مواصفات هاتف Tecno Phantom V Flip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. صور فاضحة مفبركة لفتيات في مدارس إسبانية تشعل السوشيال ميديا.. مشاكل كثيرة تظهر على iPhone 15

صور فاضحة مفبركة لفتيات في مدارس إسبانية تشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل

موبايل رجال الأعمال.. أفخم هاتف من سامسونج بنصف سعر الـiPhone 15

إزاي تحمي باقة النت في موبايلك إنها تخلص بسرعة

أفضل مواقع لمشاهدة وتحميل المسلسلات المجانية

لا يستحق الـ 100 ألف جنيه.. مشاكل كثيرة تظهر على iPhone 15

بتقلد iPhone 15.. هواتف Google Pixel ترفع أسعارها

بأقل من نصف سعر iPhone 15.. اشتري موبايل شاومي الفلاجشيب Xiaomi 13 Ultra

ترشيحاتنا

مقاتلات تايفون.. أول تحرك عسكري بريطاني لدعم بولندا ضد روسيا

سبب اختطاف صغيرين في مدينة نصر.. والعقوبة الرادعة الصادرة بحق المتهمين

اللي نسيت تصحي العيال واللي عملت طابور ونيس| المصريون يبدعون في أول يوم مدرسة.. وهذا ما حدث بالمنوفية

وزير الصحة يبحث مع السفير الإيطالي دعم وتوفير أجهزة لخدمة مرضى النخاع الشوكي

جريمة في حق الشعب.. 42 حزبًا تعلن رفضها عودة الإخوان للمشهد السياسى

خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ