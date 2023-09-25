أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي الرائد Xiaomi 13 Ultra في 17 أبريل، وهو هاتف يتميز بأداء قوي وكاميرات رائعة وتصميم أنيق.

يأتي Xiaomi 13 Ultra بسعر يبدأ من 38999 جنيه في مصر، وهو أقل من نصف سعر iPhone 15 Pro Max الذي يبدأ سعره في مصر من 99 ألف جنيه مصري.

يتميز Xiaomi 13 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الجديد، والذي يعد أحد أقوى معالجات الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا. كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

بأقل من نصف سعر iPhone 15..اشتري موبايل شاومي الفلاجشيب Xiaomi 13 Ultra

أما بالنسبة للكاميرات، فيضم Xiaomi 13 Ultra كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 48 ميجابكسل.

وبحسب التقارير، فإن Xiaomi 13 Ultra يحقق أداءً أفضل من iPhone 15 Pro Max في العديد من الاختبارات. كما أن هاتف شاومي يتمتع بعمر بطارية أفضل من هاتف آبل.

باختصار، يعتبر Xiaomi 13 Ultra خيارًا رائعًا لمن يبحث عن هاتف رائد بسعر معقول.

مزايا Xiaomi 13 Ultra:

• أداء قوي مع معالج Snapdragon 8 Gen 2

• شاشة AMOLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

• كاميرات رائعة بدقة 50 ميجابكسل لكل منها

• عمر بطارية جيد

عيوب Xiaomi 13 Ultra:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يحتوي على مقاومة الماء والغبار