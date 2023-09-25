مقارنة وحوش الفلاجشيب: أيهما أفضل Galaxy S23 Ultra أم شاومي 13 Ultra

أطلقت كل من سامسونج وشاومي أحدث هواتفهم الذكية الرائدة، Samsung Galaxy S23 Ultra و Xiaomi 13 Ultra، في وقت سابق من هذا العام. كلا الهاتفين هما من بين أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق، ويقدمان مجموعة قوية من الميزات والأداء.

الشاشة

يتمتع كلا الهاتفين بشاشات AMOLED رائعة بمعدل تحديث 120 هرتز. تبلغ دقة شاشة Samsung Galaxy S23 Ultra 1440 × 3088 بكسل، بينما تبلغ دقة شاشة Xiaomi 13 Ultra 1440 × 3200 بكسل. تتميز شاشة Samsung Galaxy S23 Ultra بسطوع أعلى قليلاً من شاشة Xiaomi 13 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra

المعالج

يستخدم كلا الهاتفين معالجات رائدة، حيث يستخدم Samsung Galaxy S23 Ultra معالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يستخدم Xiaomi 13 Ultra معالج Snapdragon 8 Gen 2. وهو من بين أقوى المعالجات في السوق، ويوفران أداءً سلسًا وسريعًا.

الكاميرا

يتميز كلا الهاتفين بكاميرات خلفية قوية. تتميز كاميرا Samsung Galaxy S23 Ultra الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بينما تتميز كاميرا Xiaomi 13 Ultra الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل أيضًا. كلا الكاميرات قادرة على التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة في ظروف الإضاءة المختلفة.

البطارية

يتميز كلا الهاتفين ببطاريات كبيرة، حيث تبلغ سعة بطارية Samsung Galaxy S23 Ultra 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما تبلغ سعة بطارية Xiaomi 13 Ultra 5000مللي أمبير أيضا في الساعة. فالبطارية قادرة على توفير عمر بطارية طويل.

Xiaomi 13 Ultra

السعر

يبدأ سعر Samsung Galaxy S23 Ultra من 880 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر Xiaomi 13 Ultra من 889 دولار أمريكي.

يقدم كلا الهاتفين مجموعة قوية من الميزات والأداء إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي رائد مع شاشة رائعة وكاميرا رئيسية قوية، فإن Samsung Galaxy S23 Ultra هو الخيار الأفضل.