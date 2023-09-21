أوعى تشتري iPhone 14 .. لهذه الأسباب الخطيرة

تزداد أسعار الهواتف الذكية يومًا بعد يوم. في هذه الأيام، نرى الشركات تطلب بسهولة 1000 دولار وأكثر عن طرازاتها الرئيسية. للأسف، تؤدي الأسعار المرتفعة أيضًا إلى زيادة تكاليف الإصلاح.

يضطر المستخدمون لدفع رسوم باهظة إذا تضررت هواتفهم. علاوة على ذلك، تجعل الشركات المصنعة مثل آبل الأمر أكثر تكلفة عن طريق استخدام تكتيكات مختلفة لجعل أجهزتها صعبة الفتح والإصلاح.

iFixit، وهي منصة تختبر وتقيم قابلية إصلاح منتجات التكنولوجيا، تعمل كدليل لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة. في الآونة الأخيرة، جذبت المنصة الأنظار بتخفيض درجة قابلية إصلاح هاتف iPhone 14. وفيما يلي التفاصيل...

iFixit يخفض درجة قابلية إصلاح هاتف iPhone 14 ويدعو آبل لبذل مزيد من الجهود

منتجات آبل ليست لديها سجل رائع فيما يتعلق بقابلية الإصلاح. على سبيل المثال، هواتف iPhone صعبة الإصلاح بسبب تصميمها غير المتكامل، واستخدام مسامير ومكونات خاصة، وعدم وجود وثائق وبرامج لمحلات الإصلاح من جهات خارجية. ومع ذلك، أعلنت الشركة منذ فترة أنها ستعطي الأولوية لمسألة الحق في الإصلاح وحتى توفير أدوات تسمح للمستخدمين بإصلاح منتجاتهم بأنفسهم.



على الرغم من بيع هذه الأدوات، لم تقم الشركة بالتحسينات المتوقعة في العديد من المجالات. iFixit، وفي هذه النقطة، أعادت تقييم هاتف iPhone 14 وخفضت درجة قابلية إصلاحه. وقد خفضت المنصة درجة قابلية إصلاح هاتف iPhone 14 من 7 إلى 4 من أصل 10.

تقول iFixit إن هاتف iPhone 14 لا يزال "تحسينًا على وضعه الحالي" بفضل برنامج Self Service Repair، ولكنه ليس قابلًا للإصلاح بالقدر الممكن. يستشهد الموقع بعدة مشاكل، على سبيل المثال، يستخدم هاتف iPhone 14 قفلًا برمجيًا مصممًا لتقييد المستخدمين من إصلاح مكونات محددة بشكل مستقل، بما في ذلك البط جميع الأجزاء الأساسية للهاتف مثل البطارية والشاشة ومستشعر Face ID، دون استخدام أدوات متخصصة وتصريح من آبل.

حتى مع إطلاق برنامج Self Service Repair، تبقى بعض الإصلاحات مثل استبدال البطارية صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، لا تقدم الشركة جميع الأجزاء الأساسية الضرورية لإمكانية الإصلاح الكامل، مثل الشاشة والزجاج الخلفي، مما يعقد عملية الإصلاح بالنسبة للمستخدمين.

تقول iFixit إن آبل "تفشل في تحقيق إمكاناتها الكاملة" فيما يتعلق بحق الإصلاح. الموقع يدعو آبل لتسهيل إمكانية إصلاح أجهزتها من قبل المستخدمين عن طريق إزالة القفل البرمجي، وتوفير المزيد من الأجزاء، وتبسيط عمليات الإصلاح.