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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسباب تجعل من المستحيل إنك تشتري iPhone 15

أسباب تجعلك استحالة
أسباب تجعلك استحالة تشتري iPhone 15

أعلنت شركة أبل الأمريكية، في شهر سبتمبر الماضي2023، لإصدار أحدث إنتاجها آيفون 15، مع 4 إصدارات جديدة.

ورغم أن الهاتف الجديد يقدم العديد من الميزات الجديدة، إلا أن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل البعض يتردد في شرائه.

 

السعر

 

لعل السبب الأول والأهم هو السعر، حيث يبدأ سعر iPhone 15 من 1299 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة للكثير من الناس.

 

الميزات

 

على الرغم من أن iPhone 15 يقدم العديد من الميزات الجديدة، إلا أنها ليست بالضرورة ميزات ضرورية للجميع. على سبيل المثال، قد لا يحتاج الكثير من الناس إلى كاميرا بدقة 48 ميجابكسل أو شاشة بتردد تحديث 120 هرتز.

أسباب تجعلك استحالة تشتري iPhone 15

التصميم

 

لا يزال iPhone 15 يتميز بنفس التصميم العام لجهاز iPhone 14، والذي قد لا يكون جذابًا للجميع.

 

التوافق

 

قد لا يكون iPhone 15 متوافقًا مع جميع التطبيقات والبرامج التي تعمل على أجهزة iPhone القديمة.

 

 

بالطبع، قد يكون iPhone 15 هاتفًا رائعًا بالنسبة لبعض الأشخاص. ومع ذلك، هناك بعض الأسباب التي قد تجعل البعض يتردد في شرائه.

 

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعلك استحالة تشتري iPhone 15:

 

• السعر: قد يكون iPhone 15 باهظ الثمن بالنسبة لك.

• الميزات: قد لا تحتاج إلى جميع الميزات الجديدة التي يقدمها iPhone 15.

• التصميم: قد لا تحب تصميم iPhone 15.

• التوافق: قد لا يكون iPhone 15 متوافقًا مع جميع التطبيقات والبرامج التي تعمل على أجهزة iPhone القديمة.

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