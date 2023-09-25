موبايل رجال الأعمال.. أفخم هاتف من سامسونج بنصف سعر الـiPhone 15

أعلنت شركة سامسونج هذا العام عن إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 5، وهو أحدث هاتف ذكي قابل للطي من الشركة، ويستهدف بشكل خاص فئة رجال الأعمال بسعر أرخص من iPhone 15 المتداول والذي يتخطى سعره عند بعض التجار الـ100 ألف جنيه مصري.

ويتميز Galaxy Z Flip 5 بتصميم أنيق وخفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 186 جرامًا، وهو أصغر وأقل وزنًا من الجيل السابق. كما يتميز الهاتف بشاشة خارجية أكبر حجمًا، والتي تتيح للمستخدمين الاطلاع على الإشعارات والرد على المكالمات دون الحاجة لفتح الهاتف.

موبايل رجال الأعمال..اشتري أفخم موبايل من سامسونج بنصف سعر ال iPhone 15

وفيما يلي أبرز مواصفات Galaxy Z Flip 5:

• شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 6.7 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2640 × 1080 بكسل.

• شاشة خارجية بقياس 2.1 بوصة، من نوع Super AMOLED، بدقة 512 × 260 بكسل.

• معالج Snapdragon 8 Gen 2.

• ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت.

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 12 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

• بطارية بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

• نظام تشغيل Android 13 مع واجهة One UI 5.

موبايل رجال الأعمال..اشتري أفخم موبايل من سامسونج بنصف سعر ال iPhone 15

مزايا Galaxy Z Flip 5

يتميز Galaxy Z Flip 5 بالعديد من المزايا التي تجعله خيارًا مثاليًا لفئة رجال الأعمال، منها:

• التصميم الأنيق والخفيف الوزن، مما يجعله مناسبًا للحمل في الجيب أو حقيبة اليد.

• الشاشة الخارجية الأكبر حجمًا، والتي تتيح للمستخدمين الاطلاع على الإشعارات والرد على المكالمات دون الحاجة لفتح الهاتف.

• الأداء القوي بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2.

• عمر البطارية الطويل، والذي يصل إلى أكثر من يوم كامل.

ويعد Galaxy Z Flip 5 خيارًا جيدًا لفئة رجال الأعمال الذين يبحثون عن هاتف ذكي أنيق وقوي وسهل الاستخدام ويبلغ سعره حوالي 40999 جنيه. ومع ذلك، يجب على المستخدمين الذين يهتمون بالسعر أو متانة الشاشة البلاستيكية التفكير في خيارات أخرى.