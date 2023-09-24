بسعر 5400 جنيه.. اشتر موبايل Redmi Note 13 الأحدث في العالم

يتوفر هاتف شاومي الأحدث ومن السلسلة الأكثر طلبا Redmi Note 13 في متجر Giztop للعملاء الدوليين، حيث يبدأ سعر النسخة 6 جيجابايت من الهاتف من 179 دولارًا فقط (أي ما يعادل 5400 جنيه مصري تقريبا).

مواصفات هاتف Redmi Note 13

يتميز هاتف Redmi Note 13 بمجموعة رائعة من المواصفات، فهو مزود بشاشة OLED بقياس 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ودقة FHD+ ، مع سطوع يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع وحواف رفيعة، يمكنك الاستمتاع بتجربة مشاهدة مذهلة، كما تضمن فتحة الكاميرا الأمامية الموجودة في المنتصف تجربة مشاهدة غير منقطعة.

بسعر 5400 جنيه..اشتري موبايل Redmi Note 13 الأحدث في العالم بقدرات فائقة

من حيث التصميم، يتميز هاتف Redmi Note 13 بتصميم مربع أنيق وحديث، كما أنه مزود بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الباور لمزيد من الراحة والأمان.

قدرات الكاميرا في هاتف Redmi Note 13 مثيرة للإعجاب أيضًا، فهو يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، مما يسمح لك بالتقاط صور مذهلة بعمق ووضوح، ويوجد في الأمام كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية جميلة.

ويعمل هاتف Redmi Note 13 بمعالج شركة ميدياتيك Dimensity 6080، مما يضمن أداءً سلسًا ومتعدد المهام. يوفر خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) حتى 12 جيجابايت وخيارات تخزين حتى 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لجميع ملفاتك وتطبيقاتك.

تم تجهيز هاتف Redmi Note 13 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد، مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، يمكنك إعادة شحن هاتفك بسرعة والعودة إلى أنشطتك اليومية.

باستخدام أحدث نظام تشغيل Android 13، يوفر Redmi Note 13 واجهة سلسة وسهلة الاستخدام.