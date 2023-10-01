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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يهنئ الصين بعيدها الوطني

صدى البلد

تحتفل الصين بمرور ٧٤ على تأسيس جمهورية الصين الشعبية. واحتفالا بتلك المناسبة،  نشر نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة باللغة الصينية على حسابه في تويتر، هنأ فيها قادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى الـ74 لإعلان قيامها.

ماذا قال الشيخ محمد في تغريدته؟

وقال الشيخ محمد في تغريدته: "أتقدم بأطيب التهاني إلى قادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة عيدها الوطني. نحن شعبان صديقان وشركاء استراتيجيون. نحن نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات. نحن نستفيد من خبراتكم وتجاربكم. تعلمنا منكم سرعة التطوير والإنجاز. أقدم لكم أطيب التحيات وأطلب لكم المزيد من التقدم والازدهار"

ماذا يظهر في المقطع المصور؟

كما شارك الشيخ محمد في تغريدته مقطع فيديو نادر عن زيارته للصين قبل 30 عاما، حيث يظهر فيه وهو يزور مدينة شانغهاي، ويرسم خططاً لتطوير دبي على غرار هذه المدينة.

وقال الشيخ محمد في المقطع: "أول مرة جئت إلى شانغهاى كانت عام 1993. كان هذا المكان فارغًا".

وأضاف: "أخبرت أصدقائى أن دبى ستكون مثل شانغهاى. وقالوا لى: أنت تحلم. وقلت لهم: أنا أحلم بالواقع. والآن، دبي أصبحت مثل شانغهاي، وأكثر من ذلك".

ما هي علاقة الإمارات بالصين؟

تعتبر الإمارات والصين شركاء استراتيجيين في مختلف المجالات، منها السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1 نوفمبر ١٩٨٤ وشهدت تطوراً مستمراً منذ ذلك الحينط

تزور الصين سنوياً مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في الإمارات، كما تستقبل الإمارات ملايين السائحين والمستثمرين والطلاب من الصين.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 50.5 مليار دولار في عام ٢٠٢٠.

كما تتعاون الإمارات والصين في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة والفضاء والصحة، خاصة في مواجهة جائحة كورونا.

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