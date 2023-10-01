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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى لطلاب الثانوية.. منح دراسية ببرنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة

عميد تجارة القاهرة
عميد تجارة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة تفاصيل برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة والذي يمنح درجة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية، ويعد أحد برامج الساعات المعتمدة الجديدة ويمكن لأي طالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لإحدى كليات التجارة الحكومية التقدم والالتحاق بالبرنامج.


وقال شحاته إن كلية التجارة هي الرائدة في الشرق الأوسط في مجال العلوم الاكتوارية، كما أن البرنامج حاصل على الاعتماد المحلي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد مما يتيح فرصة للحصول على فرص توظيف متميزة في مجالات متعددة تشمل القطاع المصرفي وغير المصرفي وإدارة الأخطار وغيرها.


وأشار إلى أن البرنامج يتميز بقبول عدد قليل يساعد علي التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدارسين بالبرنامج مما يمكّن من الحصول على أعلى جودة تعليم و فرص توظيف متعددة.

وأوضح أنه يمكن للطلاب الراغبين في التقدم معرفة إجراءات وشروط التقديم في برنامج العلوم الاكتواريه العام الجامعي 2023-2024 عبر الرابط التالي:


https://drive.google.com/.../1goFch6u0E_3L2zu2eeY.../view... أما رابط التسجيل في منحة أوائل الثانوية العامة لبرنامج العلوم الاكتواريه العام الجامعي 2023-2024 فهو كالتالي: 


http://lecture.foc.cu.edu.eg/studentDataMostagadinAwael.
وذكر عميد كلية التجارة أن خريجي البرنامج يحصلون على فرص عمل في شركات تأمينات الحياة والاستثمار والتأمينات العامة والبنوك وإدارة الأخطار وشركات الأوراق المالية والتأمين الصحي والبورصة والمعاشات.

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