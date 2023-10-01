دار الكتب والوثائق تحتفل بحرب أكتوبر

تطلق الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، المشروع القومي لتوثيق حرب أكتوبر، وتوثيق شهادات ممن حضروا الحرب، حتى يتسنى للأجيال القادمة معرفة التضحيات التي قدمها أجدادهم، وذلك في احتفالية كبرى، تنظمها خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الاحتفالية شهادات عدد من أبطال الحرب، إضافة إلى تكريم عدد منهم، إلى جانب فقرة فنية لمجموعة الأغاني الوطنية، يقدمها فريق كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

وتملك دار الكتب والوثائق القومية، العديد من وثائق حرب أكتوبر، والتي أفرجت عنهم في السنوات الماضية، عبر مجلدين بسلسلة «دراسات وثائقية»، وكان الملف الأول للوثائق فى عام 2013، والثانى فى العدد «15» فى نفس السلسلة عام 2016.