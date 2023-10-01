الإصلاح والنهضة: اختفاء الإخوان الإرهابية من المشهد السياسي من ركائز استقرار الدولة بعد 2013

قال حزب الإصلاح والنهضة، إنه تابع فعاليات مؤتمر حكاية وطن، الذي يعرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات، مثل ملفات الصناعة والإسكان والنقل بمختلف أنواعه، ما يدعو كل مصري إلى الشعور بالفخر والاعتزاز بما حدث على أرض الواقع والذي يعد معجزة بكل المقاييس المادية.

وتعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن “الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار”، أكد حزب الإصلاح والنهضة، في بيان، أن من ركائز استقرار الدولة المصرية بعد 2013 هو عدم وجود جماعة الإخوان الإرهابية في المشهد السياسي.

ودعا الحزب، كل مواطن مصري، أن يتذكر كيف كانت حالة الدولة قبل 30 يونيو، مرورا بسنوات الإرهاب الأسود، وكيف دفعنا من أرواحنا ودمائنا ومواردنا؛ حتى نقف على تلك الأرضية الصلبة والمستقرة، التي أصبحنا نناقش فيها معدلاتنا التنموية ومخططاتنا المستقبلية لزيادتها.

كما أكد الحزب أن كل من يسهم أو يطالب أو يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي؛ فإن ذلك يعد خيانة للوطن.