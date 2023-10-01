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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جريمة في حق الشعب.. 42 حزبًا تعلن رفضها عودة الإخوان للمشهد السياسى

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا رفضه أي دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي والحزبي في مصر.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف وصف هذه المحاولات بأنها آثمة وجريمة في حق الشعب المصري العظيم الذي ثار على الجماعة في ٣٠ يونيو ودفع الثمن غاليًا من دماء أبنائه لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد.
وذكر الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامي باسم التحالف أن جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف وقيادات الأحزاب توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية بردود صاعقة من الشعب المصري قبل أي جهات أخرى؛ لأن الشعب ذاق الآلام والمعاناة على أيدى هذه الجماعة الإرهابية، وأنه طوى هذه الصفحة للأبد ولن يسمح بفتحها مرة أخرى.

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جريمة في حق الشعب.. 42 حزبًا تعلن رفضها عودة الإخوان للمشهد السياسى

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