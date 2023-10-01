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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ والطرق يؤكد أهمية دورها في التنمية الاقتصادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030، منوها أنه يأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن لتطوير مشروعات البنية التحتية، وعلي رأسها مشروعات النقل والطرق.

 

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن توجيهات الرئيس بتطوير الطرق والمواني يأتي بسبب أن  شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها أن التوجيه بتقليل المدة الزمنية 5 سنوات فيما يتعلق بتطويرهم أمر مقدر من القيادة السياسية وحرصها على تحقيق التنمية.

 

وأردف عضو البرلمان أن الدولة المصرية عملت على تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات.

أما فيما يخص الموانيء ، قال هلال أن توجيهات الرئيس السيسي بتطويرها تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية، منوها ان تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

هشام هلال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير النقل جهود الدولة المصرية مشروعات النقل والطرق

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