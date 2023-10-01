طيار أوكراني : نطير على ارتفاعات منخفضة ونتعرض لمخاطر جسيمة

اعتاد الطيار الأوكراني للمروحية العسكرية التابعة للجيش الأوكراني، البالغ من العمر 22 عامًا، على الطيران على ارتفاع منخفض فوق الحقول والغابات لتتبع الأهداف في الحرب لتدمير وطرد الغزاة الروس.

ونظرًا لإدراكه التام لمخاطر الارتفاعات المنخفضة، فإنه مع ذلك يضغط وينشئ ويطارد مواقع العدو.

قال الطيار الاوكراني ويدعى “اوليه” وفقا لرويترز 'أمس كانت رحلة صعبة للغاية، لقد اضطررنا للهبوط في أحد الحقول أربع مرات، تم إطلاق صواريخ وقنابل موجهة على مروحياتنا'.

ويعترف أوليه، وهو جالس في مكان التحكم في طائرته من طراز Mi-8 ذات التصميم السوفييتي، 'كانت تلك الرحلة هي التي أخافتني أكثر، وكان لدي أكبر قدر من الأدرينالين. ولكن في النهاية، شعرت بارتياح كبير لأن الهدف قد تم تدميره.'

ويوجه أوليه طائرته بحذر عبر المناطق المشجرة، وبالكاد يزيل الأشجار قبل أن يطلق النار.

وقال إن مهام طائراته المروحية تستهدف في الغالب المشاة، ولكنها تستهدف أيضًا تعزيز مواقع العدو 'وأحيانًا المركبات. ولكن في الغالب المشاة'.

وأضاف إن تحديد هدف ما ينطوي على التكيف مع اليمين أو اليسار والانخراط في مناورة 'التل'، وهذا يعني البقاء على مستوى منخفض، والارتفاع تدريجيًا، وإطلاق الصواريخ ثم الابتعاد إلى أي من الجانبين والنزول مرة أخرى.

واستفادت أوكرانيا من شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة وحلفائها في الوقت الذي تواصل فيه هجومها المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر في شرق وجنوب البلاد.

ومعظم طائرات الهليكوبتر التي تنشرها هي نماذج سوفيتية. بعضها قدمته الولايات المتحدة، التي استخدمت طائرات هليكوبتر من طراز Mi خلال الحملة في أفغانستان، والبعض الآخر من دول مثل جمهورية التشيك، التي كانت في مدار موسكو.

ويجب أن يطير طيارو طائرات الهليكوبتر على ارتفاعات منخفضة لتجنب أن يصبحوا أهدافًا لدفاعات العدو المضادة للطائرات.

وقال أوليه إنهم يحاولون الاقتراب من أهدافهم من نقطة مراقبة منخفضة. لكن الأمر لا يسير دائمًا وفقًا للخطة.

وأضاف: 'في بعض الأحيان يحدث أن يرانا الدفاع الجوي للعدو'. 'وكانت هناك حالات كادوا فيها أن يغلقوا علينا'.

وهذا ليس كل ما يجب على المروحية التي تحلق على ارتفاع منخفض تجنبه.

وتابع وفقا لما نشرته رويترز: 'هناك خطر الطيران على ارتفاع منخفض لأن هناك أعمدة وخطوط كهرباء يمكننا ضربها'. 'على المرء أن يكون حذرا للغاية للتهرب منهم.'

ويحلم أوليه باليوم الذي ستتاح له فيه فرصة قيادة طائرة أمريكية.

وقال 'بالطبع نرغب في الحصول على معدات أمريكية مثل طائرة بلاك هوك على سبيل المثال.' 'إنها أحدث وأقوى ويمكن أن تحمل أسلحة أفضل بكثير لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو.'