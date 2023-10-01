عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيار أوكراني : نطير على ارتفاعات منخفضة ونتعرض لمخاطر جسيمة

مروحية اوكرانية
مروحية اوكرانية

اعتاد الطيار الأوكراني للمروحية العسكرية التابعة للجيش الأوكراني، البالغ من العمر 22 عامًا، على الطيران على ارتفاع منخفض فوق الحقول والغابات لتتبع الأهداف في الحرب لتدمير وطرد الغزاة الروس.

ونظرًا لإدراكه التام لمخاطر الارتفاعات المنخفضة، فإنه مع ذلك يضغط وينشئ ويطارد مواقع العدو.

قال الطيار الاوكراني ويدعى “اوليه” وفقا لرويترز 'أمس كانت رحلة صعبة للغاية، لقد اضطررنا للهبوط في أحد الحقول أربع مرات، تم إطلاق صواريخ وقنابل موجهة على مروحياتنا'.

ويعترف أوليه، وهو جالس في مكان التحكم في طائرته من طراز Mi-8 ذات التصميم السوفييتي، 'كانت تلك الرحلة هي التي أخافتني أكثر، وكان لدي أكبر قدر من الأدرينالين. ولكن في النهاية، شعرت بارتياح كبير لأن الهدف قد تم تدميره.'

ويوجه أوليه طائرته بحذر عبر المناطق المشجرة، وبالكاد يزيل الأشجار قبل أن يطلق النار.

وقال إن مهام طائراته المروحية تستهدف في الغالب المشاة، ولكنها تستهدف أيضًا تعزيز مواقع العدو 'وأحيانًا المركبات. ولكن في الغالب المشاة'.

وأضاف إن تحديد هدف ما ينطوي على التكيف مع اليمين أو اليسار والانخراط في مناورة 'التل'، وهذا يعني البقاء على مستوى منخفض، والارتفاع تدريجيًا، وإطلاق الصواريخ ثم الابتعاد إلى أي من الجانبين والنزول مرة أخرى.

واستفادت أوكرانيا من شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة وحلفائها في الوقت الذي تواصل فيه هجومها المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر في شرق وجنوب البلاد.

ومعظم طائرات الهليكوبتر التي تنشرها هي نماذج سوفيتية. بعضها قدمته الولايات المتحدة، التي استخدمت طائرات هليكوبتر من طراز Mi خلال الحملة في أفغانستان، والبعض الآخر من دول مثل جمهورية التشيك، التي كانت في مدار موسكو.

ويجب أن يطير طيارو طائرات الهليكوبتر على ارتفاعات منخفضة لتجنب أن يصبحوا أهدافًا لدفاعات العدو المضادة للطائرات. 

وقال أوليه إنهم يحاولون الاقتراب من أهدافهم من نقطة مراقبة منخفضة. لكن الأمر لا يسير دائمًا وفقًا للخطة.

وأضاف: 'في بعض الأحيان يحدث أن يرانا الدفاع الجوي للعدو'. 'وكانت هناك حالات كادوا فيها أن يغلقوا علينا'.

وهذا ليس كل ما يجب على المروحية التي تحلق على ارتفاع منخفض تجنبه.

وتابع وفقا لما نشرته رويترز: 'هناك خطر الطيران على ارتفاع منخفض لأن هناك أعمدة وخطوط كهرباء يمكننا ضربها'. 'على المرء أن يكون حذرا للغاية للتهرب منهم.'

ويحلم أوليه باليوم الذي ستتاح له فيه فرصة قيادة طائرة أمريكية.

وقال 'بالطبع نرغب في الحصول على معدات أمريكية مثل طائرة بلاك هوك على سبيل المثال.' 'إنها أحدث وأقوى ويمكن أن تحمل أسلحة أفضل بكثير لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو.'

إطلاق صواريخ الأدرينالين الاوكران السوفييت هجومها المضاد خطوط كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

موضوعات متعلقة

بريطانيا .. سوناك يواجه ضغوطا جديدة من نواب حزب المحافظين

البحرية السنغالية تعترض قوارب المهاجرين

رئيسة سلوفاكيا تمنح الحزب الفائز بالانتخابات تفويضا بتشكيل الحكومة

ميدفيديف: روسيا بإمكانها استهداف جنود بريطانيين يتدربون ضمن قوات أوكرانيا

رئيس مجلس النواب الامريكي يواجه تهديدًا بالإطاحة به جراء الإغلاق المحتمل للحكومة

ألمانيا ترحب بدعم الصين لإطار إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين

ميدفيديف: روسيا ستغزو المزيد من أراضي أوكرانيا

مستعدة لحماية أراضيها .. كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها من حدودهما المشتركة

ترشيحاتنا

عجز كامل .. مستشار رئاسي أوكراني سابق يحمل زيلينسكي مسئولية الهزيمة ضد روسيا

بلا رحمة .. روسيا تتوعد البريطانيين في الحرب الأوكرانية

منافس الأهلي .. سيمبا التنزاني يبلغ مجموعات دوري أبطال إفريقيا

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة: نرفض جميع أشكال العنف وزعزعة الاستقرار

النواب الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن الإغلاق الحكومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها السبانخ والأفوكادو.. خبير تغذية يقدم أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم

بعد تعافيه من الإصابة.. رامي صلد يحصل على بطولة الأردن cross challenge

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ