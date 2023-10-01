القاهرة للدراسات الاقتصادية: 33 مليار جنيه حجم الإنفاق على تطوير العشوائيات بمصر

كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مؤتمر حكاية وطن يعكس وضوحًا في رؤية الحكومة والإنجازات التي تمت.

وأضاف في مداخلته ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي على قناة صدى البلد، أن المؤتمر يتناول المشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع وليس فقط وضع حجر الأساس.

كما أشار إلى أهمية البنية التحتية في جذب الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تبحث عن البنية التحتية القوية، وأن مصر تتمتع بموانئ قادرة على تخزين 26 مليون حاوية، مما يجعلها مركزًا عالميًا للتخزين.

وأوضح أن توسعة شبكة الطرق في مصر قامت بزيادة استيعابها لعدد أكبر من السيارات.

وفي الختام، أشار إلى أن الإنفاق على تطوير المناطق العشوائية في مصر بلغ 33 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2022.