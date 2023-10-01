رئيس جامعة القاهرة الجديدة لـ "صدى البلد": الجامعات التكنولوجية هدية الرئيس للمصريين .. وزيادة عددها يجعل الوطن على خريطة الدول الصناعية الكبرى|فيديو

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

الجامعات التكنولوجية هدية الرئيس السيسي لمصر

زيادة عدد الجامعات التكنولوجية يضعنا على خريطة الدول الصناعية

التكنولوجيا الآن هي اساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد والرئيس يعي ذلك جيدا

الجامعات التكنولوجية مفتاح النهضة الصناعية في مصر

الرئيس السيسي مساند للجامعات التكنولوجية وسوف يبني جامعة لكل محافظة

خريج الجامعات التكنولوجية سيكون القوة الناعمة لمصر في الخارج

نجحت الجامعات التكنولوجية بشكل كبير علي الرغم من حداثة عهدها في إستقطاب عدد كبير من الطلاب واصبح هناك العديد من الطلاب يتهافتون على الالتحاق بها بسبب الجودة التعليمية العالية التي تقدمها تلك الجامعات لخريجيها وطلابها، حيث تهتم تلك الجامعات بالتدريب العملي بشكل كبير للغاية.

حظيت منظومة التعليم العالي في مصر باهتمام بالغ خلال الـ 9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية النهوض بالتعليم في أول أولوياته، واهتم بالإشراف على مشروع تطوير التعليم بنفسه طوال الـ 9 سنوات الماضية.

وصلت عدد الجامعات التكنولوجية الآن 10 جامعات تكنولوجية بعد أن كانت قد بدات من اربع سنوات بـ 3 جامعات قثط، والجامعات التكنولوجية تعد نقلة نوعية هامة في مجال التعليم الجامعي في مصر ونجاح الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، حيث أن بإفتتاحها بتلك السرعة يعد إنجازا غير مسبوق بمعني الكلمة وان مصر بافتتاح تلك الجامعات أصبحت تواكب الكثير من الدول الصناعية الكبري التي تهتم بقطاع التعليم، حيث أن التعليم عماد تقدم الأمم الذي يهدف إلي خدمة الصناعة لإحداث تنمية مستدامة بمصر.

أجرى موقع "صدى البلد" لقاء مع الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للحديث عن الجامعات التكنولوجية، وعن مستقبلها وعن اصرار القيادة السياسية والرئيس السيسي على زيادة عددها وما الدور الذي سوف تلعبه في تنمية مصر.

الجامعة انتهت من تخريج أول دفعة لها ما هو شعوركم بهذا الأمر؟

اشعر اليوم بعدما وصلنا إلي تخريج أول دفعة من طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بسعادة غير عادية كأنني أستقبل أول مولد لي، واتمني للطلاب مواصلة النجاح والتفوق فى حياتهم العملية، وأن يمثلوا إضافة قوية لسوق العمل في المجالات التكنولوجية التي تشهد توسعًا كبيرًا في العصر الحالي.

ما هو دور الجامعة في نهضة مصر ؟

اننا نعمل داخل الجامعة على تخريج طالب يكونوا اصحاب قيمة كبيرة في المجتمع ينفعون انفسهم وبلدهم ويجعلوها في مصاف الدول الكبرى، وأن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

التكنولوجيا الآن هي اساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد لذلك نرى الدعم الكبير الذي يقوم بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساندة للجامعات التكنولوجية وخطته لزيادة عددها وجعل هناك جامعة في كل محافظة، حيث أن الرئيس منذ بداية عهده تبني مشروع الجامعات التكنولوجية ونحن الآن نحصد ثمرة انتاجنا بتخريج أول دفعة من الطلاب.

كيف ترى دعم الرئيس السيسي للجامعات التكنولوجية ؟

الرئيس السيسي يعي تماما دورالجامعات التكنولوجية في النهوض بالبلاد لذلك يوجد دعم كبير وغير محدود لها، وينجلي ذلك الأمر في توجيه الرئيس منذ ايام بدعمه لتطوير وبناء الجامعات التكنولوجية حينما قال انه على اتم الاستعاد للمشاركة في في بناء الجامعات التكنولوجية من خلال صندوق تحيا مصر وأن الصندوق سيوفر نصف قيمة تشييد تلك الجامعات والحكومة بالنصف الآخر.

وأكمل الشيخ، أن وزارة التعليم العالي كانت لديها خطة للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية في مدة زمنية تتراوح ما بين 5 إلي 10 سنوات، ولكن الدعم الذي قام بيه الرئيس السيسي اقتصر الوقت حيث أن الرئيس أشار في حديثه اننا لن نتظر تلك المدة الزمنية وانه في خلال عام سوف تعتزم الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ليصل عدد الجامعات إلى 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة.

ماذا يعني توجد 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة ؟

يعني هذا أن الدولة سوف تقوم بتخريج تكنولوجين - والذين كما قولنا في بداية حديثنا هم عصب الصناعة في الوقت الحالي- في جميع التخصصات ومجالات الصناعة واننا نسير الآن وفقآ لتعليمات القيادة السياسية بالتعاون مع الجامعات الدولية وهذا حتي نخرج خريج معتد دوليآ وقادر على العمل في أي مكان.

وقد كانت هناك محادثات منذ ايام مع الجانب الالماني أكد فيه حاجة المانيا في خلال 5 سنوات القادمة 150 الف تكنولوجي، وأن دل هذا علي شئ فهو على وعي ورشادة القيادة السياسية ونظرتها البعيدة للمستقبل في التسريع من وتيرة انشاء الجامعات التكنولوجية حتي لا نتخلف عن باقي الدول من حولنا.

هل الجامعات التكنولوجية قادرة على تحويل مصر إلي دولة صناعية عظيمة؟

بكل تأكيد نعم فالجامعات التكنولوجية تدعم الخطوات التى تتخذها الدولة على أرض الواقع، حيث تهدف الجامعات استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى.

كما اننا نقوم الآن على إعداد وتخريج طالب معتمد دوليآ وهذا له شقين من الإفادة حيث ان هذا الخريج التكنولوجي المدرب والمعد على درجة عالية سوف يسعدنا علي تحقيق النهضة الصناعية الكبيرة التي تهدف إليها الدولة وسوف يزيد من الإنتاج الداخلي وهذا له دور كبير علي تقليل الضغط على الدولار الذي يرهق الدولة بسبب كثرة ما نستوردة من منتاجات.

والشق الثاني هو أن هذا الخريج التكنولوجي سيمثل القوة الناعمة لمصر كعمالة خارجية، وأننا نسير الآن في جميع المجالات بشكل جيد للغاية بفضل توجيهات القيادة السياسية.

كيف سوف يصبح الخريج التكنولوجي القوة الناعمة لمصر في الخارج ؟

اذا نظرنا إلي خلال 40 عام الذي مضي سنجد أن المصريين هم الذين قاموا ببناء العديد من الدول العربية والافريقية حيث ساهم المصري في عمله بتلك الدول على تنمية الصناعة والتعليم والطب.

واننا الآن نقوم بإعداد تكنولوجي والذي هو من اهم محاور الصناعة في الوقت الحالي، بسكون سفير لنا في جميع الدول وليست العربية والافريقية فقط، واننا لولا الفكر الاستباقي عند الرئيس السيسي في سرعة التطوير في الجامعات التكنولوجية لسبقتنا جميع الدول ووقفنا نحن نظر اليهم في حسرة وندم، ونكون قد قصرنا في حق أولادنا من ابناء الوطن وأن الجامعات لها دور هام في إعداد الطلاب لإنها بمثابة المصنع الذي يحسن صنعته حتي تلقي الرواج الكبير.

ما هي تفاصيل البرامج الدراسية المتواجدة في الجامعات التكنولوجية؟

البرامج الدراسية ليست ثابته في جميع الجامعات التكنولوجية، حيث أن تلك الجامعات تتسم بالمرونة الكبيرة حيث اننا نقوم بإنتاج البرنامج وفقآ لمتطلبات سوق العمل من حولنا، واننا في جامعة القاهرة الجديدة يوجد لدينا 6 برامج دراسية وهم : برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس - برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والذي يخدم مجال السيارات الكهربائية - برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة - برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول .

كما اننا قومنا بتقديم برنامجين دراسين اخرين هم برنامج تكنولوجيا البناء - برنامج تكنولوجيا الإلكترونيات، كما اننا نعمل ايضآ على برنامج في تكنولوجيا معالجة المياه وذلك للمساهمة في إيجاد حلول لمشاكل المياه التي نعاني منها جميعآ.

واشار الشيخ، إلي أن جميع البرامج الدراسية التي تتواجد في الجامعة برامج تم وضعها لخدمة الصناعة ولمعالجة القضايا الموجودة في تلك الصناعات، واننا اذا وجدنا أن هناك برنامج من البرامج الدراسية تشبع السوق منه على الفور سوف نقوم بغلقه واستحداث برنامج بديل وفقآ للمتطلبات سوق العمل.