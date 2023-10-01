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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد السيطرة الأذربيجانية.. العائلات الأرمنية في كاراباخ تصرخ: انتهى الأمر وضاع كل شيء

صدى البلد

"انتهى الأمر وضاع كل شيء" هذه هي العبارة التي ترددها العائلات الأرمنية وهي تخطو الخطوة الأخيرة عبر الحدود للخروج من منازلها في ناغورنو كاراباخ بعد أن خضع الإقليم لسيطرة أذربيجان.

وفي غضون بضعة أيام فقط، فر أكثر من 100 ألف شخص، أي جميع السكان الأرمن تقريبًا في الجيب الانفصالي، خوفًا من الاضطهاد العرقي على أيدي القوات الأذربيجانية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة اندبندنت البريطانية  

وأوضحت الصحيفة أن هذا النزوح المذهل قد اختفى من الدولة المعلنة ذاتياً والتي مات الآلاف وهم يقاتلون من أجلها، وأنهى فصلاً من التاريخ دام عقوداً من الزمن.

وأشارت إلى أنه في يوم السبت، على طول هذا الطريق الجبلي المؤدي إلى أرمينيا المجاورة، هرب عدد قليل من الأشخاص المتبقين إلى بر الأمان بعد أيام طويلة من العبور.

ومن بين الهاربين كانت عائلة تسوفينار التي تظهر في سيارة هاتشباك مليئة بثقوب الرصاص، مع سحق سبعة من أقاربها في ظهورهم.

 تنهار الأم حصراتيان، 48 عامًا، في البكاء وهي تحاول فهم آخر 48 ساعة لها. 

والفكرة التي لا تستطيع أن تنفيها هي أنها من هذه اللحظة فصاعدًا، لن تتمكن مرة أخرى من زيارة قبر شقيقها الذي قُتل في جولة قتال سابقة.

وتقول الأم لثلاثة أطفال بينما تبكي بناتها المراهقات بجانبها بهدوء“لقد دفن في قريتنا التي تسيطر عليها أذربيجان الآن. 'لا يمكننا العودة أبدًا'.

واضافت "لقد فقدنا وطننا، إنها عملية محو شعب، وسط سكوت العالم أسلمنا”.

وقاطعتها عدة سيارات إسعاف تنطلق في الاتجاه المعاكس نحو مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في ناغورنو كاراباخ، أو خانكيندي، كما تسميها القوات الأذربيجانية التي تسيطر الآن على الشوارع. وتتمثل مهمتهم في جلب العدد القليل من الأرمن المتبقين في كاراباخ الذين يريدون المغادرة ولم يتمكنوا بعد من الخروج.

وعقبت قائلة 'أولئك الذين بقوا هم الأفقر الذين ليس لديهم سيارات، والمعوقون وكبار السن الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة'، ينادينا أحد المستجيبين عبر النافذة. 'ثم قيل لنا أن هذا كل شيء.'

وتقول الصحيفة إنه بينما يركز العالم على الجمعية العامة للأمم المتحدة، والحرب في أوكرانيا، وفي المملكة المتحدة، قطع شجرة الجميز الشهيرة، اشتعلت هنا من جديد حرب عمرها عقود من الزمن دون أن يلاحظها أحد.

وأضافت أن هذه الحرب أدت في نهاية المطاف إلى نهاية ناجورنو كاراباخ، المنطقة الأرمينية الانفصالية، المعترف بها دوليًا على أنها جزء من أذربيجان ولكنها تمتعت لعدة عقود باستقلال فعلي، وقد أدى ذلك إلى أكبر حركة نزوح للناس في جنوب القوقاز منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

ونفت أذربيجان بشدة التحريض على التطهير العرقي ووعدت بحماية الأرمن بينما تعمل على إعادة دمج الإقليم.

السكان الأرمن القوات الأذربيجانية المملكة المتحدة إندبندنت البريطانية جنوب القوقاز كاراباخ ناغورنو كاراباخ

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