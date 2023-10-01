الكونفدرالية| فيوتشر يتعادل 1-1 مع سينجيدا في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي 1-1على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين مودرن فيوتشر وسينجيدا بيج ستارز الآن ضمن منافسات دورال32 من الكونفدرالية الإفريقية

أحرز أحمد عاطف هدف تقدم فيوتشر في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية من أحمد رفعت من جهة اليسار قابلها أحمد عاطف برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى

واحرز معروف تشاكي هدف تعادل سينجيدا في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء ابعدها جنش ثم تابعها معروفنشاكي برأسية سكنت شباك فيوتشر.







يخوض فريق فيوتشر المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف