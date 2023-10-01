رضا فرحات: الأوطان لا تبنى إلا بالاستقرار.. والإخوان الإرهابية وجودها يرتبط بالفوضى

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مؤتمر «حكاية وطن» الذي انطلق أمس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف للجميع حالة التناغم بين المواطن المصري والقيادة السياسية المصرية، كما أنه بمثابة خارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

المشروعات القومية والبنية التحتية

وأشار فرحات، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية”- بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير- إلى أن تصريحات وزيري النقل والإسكان كشفت حقيقة ما خططت له الدولة المصرية بقوة على مدار السنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من تحديات متلاحقة، وعملت في مسار تنموي متوازٍ، رغم ما نمر به من اقتصاد أزمة، إذ أنها منذ 2011 حتى 2016 كانت تتعرض لأزمات محلية، حتى انتهاء أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وصولا إلى أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الاقتصادية، ورغم كل ذلك، فالدولة كان لديها رؤية للعمل والتطوير بإصرار وتحدٍ.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار، وما شهدته مصر من إنجازات في المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور التي تعزز من جذب فرص الاستثمار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة في الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلا عن مشروع القرن “حياة كريمة” الذي يسهم فى تحسين حياة 60 مليون مواطن، وما حدث على أرض الواقع؛ يعد معجزة بكل المقاييس المادية.

ونوه فرحات بأن مشروعات التنمية تعد جزءا أصيلاً من أمن مصر القومي، لذلك لجأت الدولة بعد 2014 إلي التفكير في التخطيط لعقود قادمة، وهي مقتضيات العصر القادم، وليس الوضع الراهن، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق رؤية شاملة لمستقبل مصر؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء دولة قوية لديها القدرة على مواجهة التحديات.

ودعا فرحات، المواطنين، إلى تذكر كيف كانت حالة الدولة قبل 30 يونيو، مرورا بسنوات الإرهاب الأسود، وكيف دفعنا من أرواحنا ومواردنا، حتى نقف على تلك الأرضية الصلبة التي أصبحنا نناقش فيها معدلات التنمية والخطط المستقبلية لزيادتها، وكل هذا كان غير ممكن، في ظل تواجد هذه الجماعة.

كما دعا إلى رفض كل من ساهم أو طالب أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر بعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي، باعتباره خيانة للوطن، كما أن وجود هذه الجماعة الإرهابية، مرتبط دائما بالفوضى.