عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رضا فرحات: الأوطان لا تبنى إلا بالاستقرار.. والإخوان الإرهابية وجودها يرتبط بالفوضى

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مؤتمر «حكاية وطن» الذي انطلق أمس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف للجميع حالة التناغم بين المواطن المصري والقيادة السياسية المصرية، كما أنه بمثابة خارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

المشروعات القومية والبنية التحتية

وأشار فرحات، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية”- بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير- إلى أن تصريحات وزيري النقل والإسكان كشفت حقيقة ما خططت له الدولة المصرية بقوة على مدار السنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من تحديات متلاحقة، وعملت في مسار تنموي متوازٍ، رغم ما نمر به من اقتصاد أزمة، إذ أنها منذ 2011 حتى 2016 كانت تتعرض لأزمات محلية، حتى انتهاء أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وصولا إلى أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الاقتصادية، ورغم كل ذلك، فالدولة كان لديها رؤية للعمل والتطوير بإصرار وتحدٍ.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار، وما شهدته مصر من إنجازات في المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور التي تعزز من جذب فرص الاستثمار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة في الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلا عن مشروع القرن “حياة كريمة” الذي يسهم فى تحسين حياة 60 مليون مواطن، وما حدث على أرض الواقع؛ يعد معجزة بكل المقاييس المادية.

ونوه فرحات بأن مشروعات التنمية تعد جزءا أصيلاً من أمن مصر القومي، لذلك لجأت الدولة بعد 2014 إلي التفكير في التخطيط لعقود قادمة، وهي مقتضيات العصر القادم، وليس الوضع الراهن، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق رؤية شاملة لمستقبل مصر؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء دولة قوية لديها القدرة على مواجهة التحديات.

ودعا فرحات، المواطنين، إلى تذكر كيف كانت حالة الدولة قبل 30 يونيو، مرورا بسنوات الإرهاب الأسود، وكيف دفعنا من أرواحنا ومواردنا، حتى نقف على تلك الأرضية الصلبة التي أصبحنا نناقش فيها معدلات التنمية والخطط المستقبلية لزيادتها، وكل هذا كان غير ممكن، في ظل تواجد هذه الجماعة.

كما دعا إلى رفض كل من ساهم أو طالب أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر بعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي، باعتباره خيانة للوطن، كما أن وجود هذه الجماعة الإرهابية، مرتبط دائما بالفوضى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

بلا رحمة .. روسيا تتوعد البريطانيين في الحرب الأوكرانية

منافس الأهلي .. سيمبا التنزاني يبلغ مجموعات دوري أبطال إفريقيا

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة: نرفض جميع أشكال العنف وزعزعة الاستقرار

النواب الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن الإغلاق الحكومي

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن ترشيح الحزب الجمهوري لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها السبانخ والأفوكادو.. خبير تغذية يقدم أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم

بعد تعافيه من الإصابة.. رامي صلد يحصل على بطولة الأردن cross challenge

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ