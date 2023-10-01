الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة: نرفض جميع أشكال العنف وزعزعة الاستقرار

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، أدانت فيه الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيانها: "أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة عدد من عناصر الأمن".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعربت عن تضامن دولة الإمارات مع الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشن مجهولان، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد، وذلك في محيط مقر البرلمان، الذي كان منتظرا حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهرا.

وكشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.