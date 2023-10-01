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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم السنوي في بيرو يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين

صدى البلد

تباطأ التضخم السنوي في بيرو إلى 5.04% في سبتمبر ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، وفقًا للأرقام الرسمية المنشورة يوم الأحد، على الرغم من أن أسعار المستهلكين ظلت أعلى إلى حد ما من المعدل المستهدف للبنك المركزي.

وأظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الوطنية إينيي أن المؤشر الرئيسي القائم على منطقة ليما الحضرية تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021، عندما بلغ 4.95%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في ليما، وهو مؤشر التضخم في بيرو، بنسبة 0.02٪ في سبتمبر، أي أقل بكثير من الزيادة البالغة 0.38٪ في أغسطس.

وتمثل هذه الأرقام دفعة قوية لجهود بيرو الرامية إلى استعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الرسمي للبنك المركزي وهو 2%، زائد أو ناقص نقطة مئوية واحدة.

وأبقت السلطة النقدية سعر الفائدة القياسي دون تغيير في أغسطس عند 7.75% للشهر السابع على التوالي بعد سلسلة قوية من الارتفاعات بدأت في أغسطس 2021، في إطار جهودها لكبح جماح أسعار المستهلكين المرتفعة.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في بيان إن التضخم في سبتمبر كان مدفوعا بارتفاع أسعار النقل والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة، التي ارتفعت 0.56% و0.43% و0.32% على التوالي.

وتواجه ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم سوء الأحوال الجوية وانخفاض الاستثمار الخاص في التعدين والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي نظمت في وقت سابق من هذا العام، ما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي.

الاحتجاجات المناهضة للحكومة التضخم السنوي سعر الفائدة القياسي مؤشر أسعار المستهلك مؤشر التضخم نمو الاقتصاد

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